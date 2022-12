Stade Rennais : Genesio juge la préparation des siens

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Après avoir battu le Celtic Glasgow (4-3) et le Feyenoord Rotterdam (2-1), le Stade Rennais a dominé ce jeudi le Stade Brestois (3-1) pour son dernier match de préparation avant la reprise. Après le match, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, était forcément satisfait de la préparation des siens, qui se déplaceront sur la pelouse du Stade de Reims, le 29 décembre prochain.

Podcast Men's Up Life

"L’équipe m’a plutôt rassuré pendant cette préparation"

"J’ai bien aimé le contenu du match, j’avais insisté sur cela, le résultat et le plaisir aussi. Ça a été globalement réussi même si j’ai trouvé que dans le premier tiers temps on a un peu trop reculés par moments. On n’a pas suffisamment défendu en bloc mais on l’a bien corrigé et on a fait un très bon deuxième tiers temps. C’était le dernier match de préparation, il fallait accumuler du temps de jeu, c’était intéressant. Je remercie le Stade Brestois d’avoir accepté de jouer trente minutes de plus pour combler la reprise tardive de certains joueurs. L’objectif était de gagner. C’est important, ça donne de la confiance et ça montre qu’il y a une régularité dans ce que l’on fait. L’équipe m’a plutôt rassuré pendant cette préparation."

[#SRFCSB29]



🎙 Retrouvez les mots de 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 après la troisième victoire de son équipe en préparation 👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 22, 2022

Pour résumer L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, s'est exprimé après la troisième victoire en autant de matchs de son équipe lors de la trêve internationale.

Fabien Chorlet

Rédacteur