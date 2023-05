Stade Rennais : Mandanda fait le bilan de sa saison et avertit ses coéquipiers avant Monaco

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sur son expérience pour ce genre de matchs couperets

« Ça ne sert pas à grand-chose de jouer le match avant, c’est peut-être se mettre beaucoup de pression même si on est conscient que c’est un match décisif pour les deux équipes. Il faut garder cette joie de vivre que l’on a et garder ce que l’on a fait sur les dernières rencontres »

Sur la difficulté qu’a Rennes à jouer face aux gros à domicile

« On sait que face aux concurrents directs, on a eu quelques désillusions à domicile. Là on n’a pas la possibilité de se rattraper derrière, je parle avec mon expérience encore une fois, il faut être serein, y aller avec beaucoup de confiance parce que c’est très important pour nous, pour le club, pour les supporters, et surtout pour l’avenir du Stade Rennais »

Sur la méforme de l’AS Monaco :

« C’est vraiment un effectif de qualité avec des joueurs de haut niveau. Il faudra faire un match plein, car certes ils ont des résultats en dents de scie, mais il faut se méfier car ils se procurent énormément d’occasions et marquent beaucoup »

Sur le bilan de sa saison personnelle :

« Enchaîner les matches et jouer, ça m’a paru normal parce que je l’ai fait pendant pas mal de saisons. Ensuite, par rapport à certaines contre-performances et résultats négatifs, c’est sûr qu’il y a eu parfois beaucoup de frustration parce que je suis compétiteur. Je n’ai qu’une seule envie, c’est de gagner, d’atteindre les objectifs. Forcément, en perdant certains matches, on s’en éloignait. Mais la saison n’est pas finie, on aura le temps de faire le bilan complet. Jusqu’ici, je suis content. »