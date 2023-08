Stade Rennais - Mercato : menace de dernière minute sur un défenseur central

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Possible que la fin de mercato du Stade Rennais soit agitée. Et pas que dans les sens des arrivées. Ainsi, et si l'on se fie à une information du quotidien l'Equipe, le club autrichien du Red Bull Salzbourg serait récemment venu aux renseignements au sujet du défenseur international camerounais Christopher Wooh.

En prêt ?

Titulaire et même buteur le week-end dernier face au Havre, Wooh, âgé de 21 ans, était arrivé en provenance du RC Lens il y a plus d'un an. Il est sous contrat jusqu'au mois de juin 2026 et Salzbourg tenterait de le récupérer sous forme de prêt.

A suivre.





