RC Lens : le groupe de Cahuzac pour le Sporting est tombé avec le retour de deux écartés !

Le RC Lens vient de dévoiler le groupe retenu par Yannick Cahuzac pour le match de Ligue des Champions face au Sporting Portugal.

Après avoir réussi son grand retour en Ligue des Champions en renversant le Slavia Prague (2-3), le RC Lens retrouve ce mardi (18h45) la scène européenne avec la réception du Sporting Portugal, pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Une rencontre particulière pour Yannick Cahuzac, qui dirigera à cette occasion son tout premier match de Ligue des Champions en tant qu’entraîneur principal. Pour ce choc européen à Bollaert, le technicien des Sang et Or a retenu un groupe de 23 joueurs, marqué par plusieurs absences importantes, mais aussi par des retours attendus.

Gradit, Nawrocki et Sima forfaits, Todibo, Celik et Hazard de retour !

Blessés, Jonathan Gradit, Maik Nawrocki et Abdallah Sima manqueront la réception du Sporting Portugal. En revanche, Jean-Clair Todibo, Nidal Celik et Thorgan Hazard font leur retour dans le groupe sang et or après avoir manqué la victoire vendredi dernier sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-2). Si Todibo était absent en raison d’un manque de rythme, Celik et Hazard avaient, eux, été écartés par choix de l’entraîneur. Trois retours qui offrent davantage de solutions à Yannick Cahuzac, alors que le RC Lens tentera de confirmer son succès inaugural face au Slavia Prague et de poursuivre son sans-faute en Ligue des Champions devant son public.

Le groupe du RC Lens : Gorgelin, Risser – Aguilar, Celik, Baidoo, Udol, Todibo, Skoras, Abdulhamid, Ganiou, Sagnan, Antonio – Bulatovic, Haidara, Cuisance, Titraoui – Sotoca, Hazard, Thauvin, Edouard, Kadile, Ivanovic, Mesloub.