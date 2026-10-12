RC Lens : Mesloub a tranché entre la France, le Portugal et l’Algérie !

Selon les dires de son grand-père, Mezian Mesloub privilégie la sélection portugaise plutôt que la France ou l’Algérie.

Révélé la saison dernière sous les couleurs du RC Lens, Mezian Mesloub est en train de franchir un nouveau cap avec les Sang et Or. Apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le jeune milieu offensif s’est notamment illustré en étant l’un des grands artisans de la victoire renversante du Racing sur la pelouse du Slavia Prague (2-3), en Ligue des Champions. Des performances remarquées qui auraient déjà éveillé l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Mesloub a choisi le Portugal !

Si un départ du RC Lens ne semble pas encore d’actualité, Mezian Mesloub devait également trancher une autre question importante pour son avenir : celle de sa nationalité sportive. Éligible pour représenter la France, le Portugal et l’Algérie, le natif de Marseille évolue depuis plusieurs années dans les sélections de jeunes portugaises. Et à en croire son grand-père maternel, Felizardo Soares, le jeune talent lensois aurait désormais fait son choix définitif.

« Il n’a pas hésité »

« Il n’a pas hésité, il a choisi la sélection portugaise et suit les racines de sa famille », a confié Felizardo Soares dans un entretien accordé au média portugais ZeroZero. Une déclaration qui semble donc lever les derniers doutes sur les intentions internationales de Mezian Mesloub. Malgré ses attaches avec la France et l’Algérie, le jeune milieu offensif du RC Lens entend poursuivre son parcours sous les couleurs du Portugal, avec l’ambition, à terme, de rejoindre la sélection A de la Seleção.