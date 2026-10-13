RC Lens : la compo de Cahuzac pour affronter le Sporting Portugal

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Sporting Portugal dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions.

Retour de la plus belles des compétitions européennes à Bollaert ! Ce mardi soir, le RC Lens reçoit le Sporting Portugal pour la 2e journée de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé d’incorporer Baidoo, Abdulhamid, Haidara, Ivanovic et Kadile. Coup d’envoi à 18h45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Ganiou, Baidoo, Antonio – Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Ivanovic, Kadile.