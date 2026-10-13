À LA UNE DU 13 OCT 2026
[17:58]Stade Rennais Mercato : nouveau rebondissement pour Aït Boudlal !
[17:33]RC Lens : la compo de Cahuzac pour affronter le Sporting Portugal
[17:30]OL : pluie de bonnes nouvelles pour Fonseca avant Crystal Palace !
[17:10]ASSE Mercato : un premier verdict est tombé pour la prolongation de Boakye !
[16:50]Mercato : JJ Gabriel a définitivement tranché entre le PSG, le Barça et le Real Madrid !
[16:30]OM : Angel Gomes éjecté du onze par Genesio, c’est validé !
[16:10]PSG : mauvaise nouvelle pour Luis Enrique avant Manchester City !
[15:50]RC Lens : Pierre Ménès s’est définitivement mis les supporters lensois à dos 
[15:25]FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles avant Dunkerque 
[15:00]PSG : le plan mercato avorté de Luis Enrique refait surface avant City, l’OL dans la boucle !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : la compo de Cahuzac pour affronter le Sporting Portugal

Par William Tertrin - 13 Oct 2026, 17:33
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Sporting Portugal dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions.

Retour de la plus belles des compétitions européennes à Bollaert ! Ce mardi soir, le RC Lens reçoit le Sporting Portugal pour la 2e journée de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Yannick Cahuzac, qui a décidé d’incorporer Baidoo, Abdulhamid, Haidara, Ivanovic et Kadile. Coup d’envoi à 18h45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Ganiou, Baidoo, Antonio – Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol – Thauvin (cap), Ivanovic, Kadile.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC LensLigue des champions

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Ligue des champions, RC Lens