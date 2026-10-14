Les onze joueurs les plus utilisés par le coach Franck Haise depuis le début de saison 2026/2027 sont connus. Le leader est une surprise.

Le Stade Rennais a beaucoup bougé cet été mais certains joueurs se sont rapidement imposés dans les plans de Franck Haise. Alors que l’entraîneur poursuit la construction de son collectif, les premières statistiques permettent de dégager une tendance claire. C’est le surprenant Charlie Cresswell qui arrive en tête.

Cresswell, l’indispensable de Haise

Et le joueur le plus utilisé n’est ni Valentin Rongier, ni Brice Samba, ni même Estéban Lepaul. Arrivé cet été, le défenseur anglais du Stade Rennais a disputé les sept premiers matchs du Stade Rennais dans leur intégralité. Son compteur affiche déjà 630 minutes de jeu, un total qui le place seul en tête du classement. Une performance révélatrice de la confiance que lui accorde Haise. Arrivé lors du mercato estival, Cresswell semble avoir rapidement trouvé sa place dans l’arrière-garde bretonne. Sa régularité et sa disponibilité en font déjà un élément incontournable du dispositif rennais. Dans une équipe qui doit encore trouver davantage de constance, cette continuité peut représenter un atout précieux.

Derrière Cresswell, Valentin Rongier occupe la deuxième place avec 541 minutes disputées. Le capitaine du SRFC confirme ainsi son importance dans l’équilibre de l’équipe. Son activité et son expérience sont des éléments précieux pour un collectif qui cherche à maîtriser davantage ses rencontres. Brice Samba complète le podium avec 540 minutes. Le gardien rennais reste lui aussi un titulaire incontournable depuis le début de la saison. L’écart est particulièrement parlant : Cresswell a joué toutes les minutes possibles, tandis que Rongier et Samba ont déjà connu quelques périodes de repos ou de remplacement.

Lepaul et Thomasson complètent le top 5

Estéban Lepaul et Adrien Thomasson complètent les cinq joueurs les plus utilisés par Franck Haise. Le premier représente une option offensive importante pour le Stade Rennais, même si son temps de jeu a été géré au fil des rencontres. Haise a notamment expliqué qu’il devait tenir compte des efforts accumulés et de la nécessité de faire tourner son effectif. Thomasson, de son côté, apporte son expérience et son intelligence de jeu au milieu.

Son but contre l’OM, lors de la victoire rennaise du 11 septembre, avait notamment illustré son influence dans le collectif. Ces statistiques dessinent les premiers contours de la hiérarchie rennaise. Cresswell apparaît comme l’un des hommes forts de Haise, tandis que Rongier, Samba, Lepaul et Thomasson occupent eux aussi une place importante dans la rotation. Cette régularité pourrait compter dans les prochaines semaines, alors que le Stade Rennais doit gérer le championnat et la Ligue Europa.