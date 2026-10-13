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Stade Rennais : trois bonnes nouvelles sont tombées pour Haise avant l’OFI Crète !

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 21:10
Aaron Leya Iseka sous le maillot du FC Metz

L’OFI Crète sera privé de trois joueurs, dont un ancien de l’OM, pour affronter le Stade Rennais ce jeudi en Ligue Europa.

Accroché sur la pelouse du Sturm Graz (0-0) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, le Stade Rennais retrouve la scène européenne ce jeudi (21h) avec la réception de l’OFI Crète au Roazhon Park. Pour leur premier rendez-vous européen à domicile de la saison, les Rouge et Noir tenteront de décrocher leur première victoire dans la compétition face à une formation grecque qui devra composer avec plusieurs absences.

Trois joueurs de l’OFI Crète forfaits contre Rennes !

Pour ce déplacement en Bretagne, l’OFI Crète sera privé de trois joueurs. Tous trois blessés, Nikos Marinakis, Christos Sielis et Aaron Leya Iseka seront forfaits pour affronter les Rennais et manqueront donc cette rencontre de Ligue Europa. Deux d’entre eux, Christos Sielis et Aaron Leya Iseka, sont notamment touchés à la cuisse. Des absences qui réduisent les options de l’entraîneur grec, Christos Kontis, avant ce déplacement au Roazhon Park.

Un ancien joueur de l’OM manquera à l’appel !

Parmi ces trois forfaits figure donc Aaron Leya Iseka, un visage bien connu des suiveurs du football français. L’attaquant belge de 28 ans avait notamment porté les couleurs de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2016-2017. Il est également le frère cadet de Michy Batshuayi, lui aussi passé par le club phocéen. L’ancien Marseillais ne retrouvera donc pas les pelouses françaises ce jeudi, à l’occasion de cette deuxième journée de Ligue Europa.

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