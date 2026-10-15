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FRANCE

RC Lens : Robin Risser s’est offert une petite virée qui n’est pas passée inaperçue

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 22:40
Robin Risser (RC Lens)

Le gardien du RC Lens, Robin Risser, a participé ce jeudi au tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France à Arras, avec plusieurs belles affiches au programme pour les clubs du Nord et du Pas-de-Calais.

Petite virée à Arras pour Robin Risser ! Le gardien du RC Lens a délaissé un instant les terrains pour participer, ce jeudi 15 octobre, au tirage au sort régional du 6e tour de la Coupe de France, dont le RCL est champion en titre ! Une étape importante pour les derniers représentants des Hauts-de-France, qui tenteront de décrocher leur billet pour le tour suivant les 24 et 25 octobre prochains.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tirage réserve de belles affiches, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais.

La Flandre à l’honneur, Violaines rêve d’exploit

La Flandre sera particulièrement bien représentée. L’AS Steenvoorde, pensionnaire de National 2, aura fort à faire avec la réception de l’Amiens SC, club de Ligue 3. Une affiche alléchante pour les Flamands, qui auront l’occasion de se mesurer à une formation évoluant deux niveaux au-dessus.

De son côté, le Valenciennes FC se déplacera sur la pelouse de l’US Gravelines, pensionnaire de Régional 1. Sur le papier, les Valenciennois partiront avec les faveurs des pronostics, mais la Coupe de France réserve régulièrement son lot de surprises.

Enfin, tous les regards seront aussi tournés vers l’AS Violaines. Petit poucet départemental, le club évoluant en Départemental 2 recevra l’ECAFC Péronne, pensionnaire de Régional 3. Deux divisions séparent les deux formations, mais Violaines pourra compter sur le soutien de son public pour tenter de prolonger son aventure.

Le tirage est désormais connu : place au terrain pour ces clubs des Hauts-de-France, avec un objectif commun, poursuivre le rêve en Coupe de France. Un trophée gagné pour la première fois par Lens le 22 mai dernier…

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