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FRANCE

RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter l’ESTAC Troyes

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 20:03
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le groupe du RC Lens pour affronter l’ESTAC Troyes.

Ce samedi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’ESTAC Troyes. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, et pas de surprise à signaler. Nawrocki, Sima et Gradit sont blessés, tandis qu’Udol est suspendu. Sagnan, Celik, et Chavez font les frais des choix du coach.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Kadile, Ivanović, Mesloub.

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