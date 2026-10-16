RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter l’ESTAC Troyes

Le groupe du RC Lens pour affronter l’ESTAC Troyes.

Ce samedi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’ESTAC Troyes. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, et pas de surprise à signaler. Nawrocki, Sima et Gradit sont blessés, tandis qu’Udol est suspendu. Sagnan, Celik, et Chavez font les frais des choix du coach.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Kadile, Ivanović, Mesloub.