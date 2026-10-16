RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter l’ESTAC Troyes

Le groupe du RC Lens pour affronter l’ESTAC Troyes.
Ce samedi à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’ESTAC Troyes. Le groupe de Yannick Cahuzac vient tout juste d’être dévoilé, et pas de surprise à signaler. Nawrocki, Sima et Gradit sont blessés, tandis qu’Udol est suspendu. Sagnan, Celik, et Chavez font les frais des choix du coach.
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Baidoo, Todibo, Skóraś, Abdulhamid, Ganiou, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Kadile, Ivanović, Mesloub.
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #ESTACRCL 📋Le coach Yannick Cahuzac a convoqué un groupe de 𝟐𝟏 joueurs pour affronter l’@estac_officiel au stade de l’Aube, demain à 20h45, dans le cadre de la 𝐉𝟕 de @Ligue1.#FiersDEtreLensois https://t.co/mzpAqY2byM— Racing Club de Lens (@RCLens) October 16, 2026