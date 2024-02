ASSE : 3 jeunes en salle d'attente, Dall'Oglio prêt à les lancer ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

10e de L1, l'ASSE est de nouveau dans une mauvaise spirale alors que les débuts d'Olivier Dall'Oglio avaient été encourageants, avec une série de quatre matches sans défaite (2 victoires, 2 nuls). Les dernières prestations très décevantes inciteront-elles Dall'Oglio à injecter du sang frais à son équipe dès lundi contre Troyes ? C'est une possibilité. L'Alésien a convié l'attaquant Enzo Mayilla (18 ans) à l'entraînement des pros, ce dernier lui ayant tapé dans l'oeil dès son arrivée, comme But! l'avait révélé.

Amougou pourrait s'impatienter

L'ailier Ayman Aïki frappe à la porte lui aussi. Seul membre de l'équipe de France U19 à ne pas jouer en L1 et en L2, il revient en forme. Mais le jeune qui semble avoir le plus de chance d'être lancé, c'est Mathis Amougou. A 18 ans, le milieu de terrain, champion du monde U17 il y a deux mois, attend encore son heure, malgré son potentiel et le piètre rendement des milieux de l'effectif professionnel (Fomba, Monconduit, Bouchouari, etc...).

Dans le viseur de nombreux clubs européens, il continue d'évoluer pour l'heure en réserve, en N3. Pas sûr que ce soit le meilleur signal pour lui donner envie de rester à l'ASSE à l'issue de la saison, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025...

