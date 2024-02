ASSE : absences mystères de quatre Verts à l'entraînement avant le Paris FC

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

En plus d'Anthony Briançon, Aïmen Moueffek, Stéphane Diarra et Ibrahima Wadji, tous blessés, quatre autres joueurs de l'AS Saint-Étienne auraient manqué l'entraînement de ce jeudi matin, d'après nos confrères d'Envertetcontretous. Il s'agirait de Denis Appiah, Yvann Maçon, Thomas Monconduit et Mathieu Cafaro.

Dall'Oglio n'a pas parlé de ces absences en conférence de presse

Présent en conférence de presse après l'entraînement, à deux jours du déplacement sur le terrain du Paris FC, Olivier Dall'Oglio n'en a pas dit plus sur l'absence de ces quatre joueurs, qui reste donc pour le moment mystère. L'entraîneur des Verts a juste déploré les forfaits d'Anthony Briançon, Aïmen Moueffek, Stéphane Diarra et Ibrahima Wadji pour le match face au PFC.

