ASSE - AJ Auxerre : premier bilan après les graves incidents dans le Chaudron

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Le préfet de la Loire dresse un premier bilan : "Deux blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 blessés légers parmi les supporters, dont trois ont été conduits à l'hôpital pour contrôle." La préfecture précise que des incidents sont toujours en cours : "200 fauteurs de troubles poursuivent actuellement leurs exactions autour du stade".

#ASSEAJA | À l'issue du match de barrage opposant l'ASSE à l'AJ Auxerre, et après la séance des tirs au but, plusieurs centaines de supporters ultras ont envahi le terrain et jeté des projectiles, des feux d'artifice ainsi que des fumigènes en direction du public et des tribunes. pic.twitter.com/To6E2BypYX