ASSE - Amiens : le Mercato a apporté deux mauvaises nouvelles de dernière minute aux Verts

Olivier Dall’Oglio devrait faire dans le classique pour la réception d’Amiens (15h). Selon L’Équipe et Peuple Vert, le seul changement par rapport à la victoire de l’ASSE ce mardi à Pau (1-0) concernerait le poste d’ailier gauche, où le malade Mathieu Cafaro ferait son retour et frustrer Nathanël Mbuku.

En pointe, Irvin Cardona, malgré sa petite alerte au mollet dans le Béarn, devrait être en mesure d’être titularisé à Geoffroy-Guichard. Déjà remplaçant à Pau pour son grand retour avec les Verts, Ibrahima Wadji devrait donc débuter sur le banc de touche.

Deux recrues dans le groupe d'Amiens

Du côté d’Amiens, le mercato a quelque peu changé la donne et apporté du sang frais. Les Picards arriveront dans le Chaudron avec leurs deux recrues hivernales : le défenseur central Mohamed Jouab, qui a fait ses débuts en pro il y a trois ans et l'ailier Mounir Chouiar, passé par le RC Lens, Dijon, Basaksehir, Kasimpasa et Ludogorets.

