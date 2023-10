ASSE - Angers : Bouchouari et Batlles ne cachent pas leur joie

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Au terme de la nouvelle victoire de l'ASSE, face au SCO d'Angers, sur le score de 2-0, Benjamin Bouchouari, le milieu fie terrain des Verts, est venu s'exprimer au micro de beIN Sports.

"La victoire fait du bien"

"C'est vraiment très bon cette soirée, on est 2es du classement. Nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là. Il faut désormais continuer à prendre des points. Ce fut vraiment un gros match contre une belle équipe d'Angers. Ma qualité ? Le contrôle et le jeu vers l'avant, c'est en tous cas ce que j'essaie d'apporter à l'équipe." Son entraîneur, Laurent Batlles, est lui-aussi venu s'exprimer au micro du diffuseur. Et il a également fait part de sa satisfaction.

"Au vu de ce qu'on a vécu cette semaine, cette victoire fait du bien. Elle est intéressante. L'état d'esprit est irréprochable. Même dans le vestiaire, tout le monde était là, les blessés aussi. On continue, on prend des points, c'est vraiment bien. Etienne Green a fait un bon match, pas facile de rentrer dans ces conditions. La structure qu'on a mis en place depuis des semaines fonctionne bien. On arrive à mettre la pression sur le porteur adverse et c'est vraiment une bonne chose."

