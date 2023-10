ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour les Verts avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Alors que l'AS Saint-Étienne reçoit ce lundi (20h45) le SCO d'Angers, en match de clôture de la 12e journée de Ligue 2, une vague de coups durs s'est abattue sur les Verts ce samedi. Gautier Larsonneur, victime d'une grave blessure à l'épaule, s'est sérieusement blessé et est forfait pour ce choc tout comme Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji, également blessés.

Angers porte le coup de grâce aux Verts avant le match

De son côté, le SCO peut préparer beaucoup plus sereinement ce match puisque l'entraîneur angevin, Alexandre Dujeux, devrait disposer d'un groupe au complet pour affronter les Verts. Et pour cause, Zinedine Ould Khaled et Pierrick Capelle, qui étaient touchés respectivement au mollet et à la main, auraient fait leur retour à l'entraînement ce vendredi, d'après nos confrères de Ouest-France.

