ASSE : Appiah cible les points à améliorer après Laval

Le défenseur de l'ASSE Dennis Appiah était l'invité du podcast de RMC : "Ligue 2 BKT le Débrief" après la victoire de son équipe chez le leader lavallois (1-0) lundi. S'il s'est montré très satisfait de ce succès mais également de la belle série stéphanoise du moment (9 matches sans défaite, 5 sans encaisser de but), il a également pointé les choses à travailler pour continuer à s'améliorer. Preuve que les Verts sont gourmands et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

"On peut encore faire mieux..."

"Dans cette continuité on est surtout solide. C'est le cinquième match de suite où on n'encaisse pas de but, le sixième depuis le début de la saison. Cela donne forcément beaucoup de confiance. On commence à avoir nos repères sur le plan défensif. Offensivement, c'était aussi un peu mieux sur ce match face à Laval. On peut encore faire mieux dans la maîtrise, dans l'occupation du terrain et du ballon. On arrive bien à se sortir du pressing mais sur les dernières passes, on pêche un peu. Il y a une dynamique qui s'installe, c'est intéressant. On sent qu'au delà du fait que l'équipe bouge peu, il y a aussi des entrants qui font la différence, qui amènent beaucoup aussi de dynamisme et de fraîcheur en fin de match."

