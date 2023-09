ASSE : Appiah justifie son début de saison raté

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

D'ici quelques semaines, on pourra dire si le début de saison raté de l'ASSE (défaites contre Grenoble et à Rodez) était la conséquence du virus ayant touché nombre de ses joueurs à la fin de la préparation ou si le mal était plus profond. En attendant, force est de constater que les Verts sont invaincus depuis (2 victoires, 2 nuls) et qu'ils restent sur un probant succès à Caen (2-1). En outre, leur défenseur Dennis Appiah, pas du genre à se chercher des excuses, a expliqué jeudi en conférence de presse qu'il avait lui-même sous-estimé les effets du virus sur son organisme...

"J’ai sous-estimé la maladie"

"La préparation a été difficile et moi, j’ai besoin d’enchaîner et d’être en forme pour performer. La maladie que j’ai eue en fin de préparation m’a coûté plus que je ne le pensais. On a raté pas mal de matches avec ce virus. J’ai sous-estimé la maladie, j’ai dit que ça allait le faire mais ça n’a pas suffit. Il a fallu s’y mettre pour retrouver des jambes. J’étais lâché physiquement sur les deux premiers matchs de la saison. On a travaillé et maintenant c’est derrière nous, au delà du physique, le football va mieux sur les dernières rencontres."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life