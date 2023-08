ASSE : après Annecy, Batlles enrage contre ses joueurs et fait une annonce sur le Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Laurent Batlles n’a pas été entendu. Après avoir ouvert son compteur contre QRM, l’entraîneur de l’ASSE voulait surfer sur cette vague hier à Annecy mais les locaux en ont décidé autrement (1-1). De quoi faire enrager l’entraîneur des Verts. « J'ai trouvé qu'on a été beaucoup mieux dans le jeu. On a été capable de mettre en place les choses travaillées la semaine. Il y a eu plus d'occasions, mais c'est dommage de ne pas tuer le match, a-t-il analysé. On doit être capable de le faire. On manque de justesse technique, du bon appel au bon moment. C'est frustrant de repartir sans les trois points, même si c'était mieux sur la fin. On aurait peut-être du mieux tenir ce ballon pour jouer en contre. J'ai demandé à ce qu'on prenne des points, ce n'est pas suffisant.

« On va avancer avec ces joueurs-là »

Non content de voir son équipe faire du surplace au classement, Batlles sait aussi qu’il pourrait rester avec un effectif inchangé d’ici à la fin du mercato vendredi à minuit. « On va avancer avec ces joueurs-là, à la fois des joueurs expérimentés et à la fois des jeunes joueurs, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont rentrés. Après il faut être décisif. »

