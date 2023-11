ASSE : après Larsonneur, un deuxième Vert out jusqu'en 2024 !

Absent lors du match perdu le week-end dernier face à Pau (2-1) en raison d'un pépin à la cuisse gauche, le latéral gauche de l'AS Saint-Étienne, Mahmoud Bentayg, serait fixé sur sa blessure.

Selon Envertetcontretous, le Marocain souffrirait d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et devrait être éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année. Le staff des Verts espèrerait son retour au cours du mois de janvier. Après Gautier Larsonneur, victime d'une entorse acromio-claviculaire de l'épaule gauche et absent jusqu'en février prochain, c'est donc un deuxième joueur de Laurent Batlles qui serait sur le flanc jusqu'en 2024.

