ASSE : après Maçon, un autre Vert pointe du doigt les attaquants !

Battu pour la deuxième fois d'affilée, hier à Dunkerque (0-1), l'ASSE a la chance de voir ses rivaux pour la montée faire du surplace. La zone de playoffs n'est toujours qu'à trois longueurs, ce qui est inespéré. Mais avant de rêver à une remontée au classement, il va falloir que les Verts règlent leurs problèmes. Notamment au niveau du réalisme. Hier, Dennis Appiah a pointé du doigt le manque de réussite de ses partenaires défensifs, quelques jours après qu'Yvann Maçon en ait fait de même.

"On doit être clinique et on ne le fait pas"

"Perdre sur ça (le corner), c’est chiant !, a-t-il déclaré à Evect. Sans se cacher derrière on doit faire mieux, comme à chaque fois. Sur la première mi-temps on a des situations, on doit les finir, on doit être clinique et on ne le fait pas. En deuxième période, on n’arrive pas plus à finir nos actions. Avant leur but, ils ont une situation sur laquelle Gautier Larsonneur fait ce qu’il faut mais après il n’y a pas corner, ça nous tue. Ensuite, on n’arrive pas à ressortir de ça. Il y a des fautes au milieu de terrain, ils jouent leur jeu, ils ont fait ce qu’il fallait après pour tenir ce score. Je suis dégouté !"

90e+4 : ⏹️ Fin du match. Les petits Verts sont malheureusement éliminés de la Coupe Gambardella.



🔴 1-0 💚 #ASNLASSE - #CoupeGambardella pic.twitter.com/l2LhNsvdEV — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 4, 2024

