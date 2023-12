ASSE - Bastia : Régis Brouard prépare un sale tour aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE a stoppé l'hémorragie (5 défaites de rang) à Bordeaux (0-0) hier pour la première d'Olivier Dall'Oglio, et les Verts recevront Bastia mardi soir pour la "der" de l'année 2023. Ils retrouveront une équipe à laquelle ils avaient infligé un 5-0 l'an dernier dans le sillage d'un super Jean-Philippe Krasso, auteur d'un quadruplé.

"Il n'y a pas de raison de ne pas avoir la volonté et l'ambition d'aller gagner à Saint-Etienne"

Des Corses qui restent eux aussi sur un 0-0, contre QRM, à Furiani, mais qui viseront les trois points dans le Chaudron à en croire Régis Brouard. "Saint-Etienne a fait match nul à Bordeaux, les Verts ont souffert en seconde mi-temps. On a regardé le match bien sûr. On s'était donné l'objectif de gagner au moins un de nos deux derniers matches de l'année. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir la volonté et l'ambition d'aller gagner à Saint-Etienne", a prévenu le coach du Sporting. Avant d'ajouter... "Ils sont dans une période un peu plus compliquée, difficile. Il nous faut bien récupérer car on a quelques petits bobos d'après le corps médical. Il y a des petits problèmes musculaires car ça a été dur pour nous contre QRM, il faut l'admettre. Charles Traoré a dû sortir, il souffre d'une contracture à l'ischio. On espère que ce n'est pas trop grave. On va essayer de récupérer ces deux jours et on va regarder ça." Le rendez-vous est pris!

