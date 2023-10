ASSE : Batlles a fait subir un traitement de choc à ses joueurs avant Laval

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Laurent Batlles a pensé à tout. Avant le périlleux déplacement de l’ASSE à Laval en clôture de la 11e journée de Ligue 2 (20h45), le coach des Verts a mis en place un programme spécifique pour ses joueurs.

« On a laissé tout le monde couper »

« Le lendemain d’Ajaccio on a fait une semaine normale, avec un fonctionnement de repos le dimanche et décrassage le lundi. Je ne leur ai pas laissé deux jours. On a décalé le décrassage. Le dimanche, c'était repos. Le lundi, ils sont revenus pour checker tout le monde, tous les bobos, a-t-il listé hier en conférence de presse. Après le week-end suivant, samedi, dimanche, lundi, on a laissé tout le monde couper pour qu’ils puissent vraiment récupérer, ils en avaient besoin après ces 10 premiers matchs et la préparation qui a été importante. »

