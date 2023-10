ASSE : Batlles a un éclair de génie pour ramener les Verts en Ligue 1

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les résultats, c’est bien mais avec le beau jeu, c’est encore mieux ! C’est, en substance, le message passé par Laurent Batlles hier en conférence de presse pour répondre à la question du contenu des matches de l’ASSE. Pour le coach des Verts, pratiquer un jeu léché devrait permettre à ses ouailles de remonter au classement et, pourquoi pas, de rebasculer en Ligue 1 en fin de saison.

« On ne peut pas avancer sans avoir de contenu »

« La seule question que je me pose c’est de continuer à avancer, et en même temps dans le contenu. Parce que aujourd’hui, on ne peut pas avancer dans ce championnat sans avoir de contenu. Et ça il faudra qu’on l’améliore, a analysé le coach de l’ASSE. Après, il faudra être placé à la 30ème journée. Je pense que c’est prématuré de parler aujourd’hui de certaines places. Ça peut évoluer rapidement, tout le monde va peut-être pouvoir jouer les barrages. Il ne faut pas se focaliser sur une place particulière mais il faut essayer de rester bien placé. » En jouant mieux, donc.

Présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’AS Saint-Étienne à Laval en clôture de la 11e journée de Ligue 2 (20h45), Dylan Batubinsika (27 ans) surfe sur le bon état d’esprit des Verts.

