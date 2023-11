ASSE : Batlles a perdu son meilleur joueur chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si un joueur de l’ASSE devait ressortir du lot depuis le débit de la saison, il pourrait s’agir de Gautier Larsonneur. Actuellement à l'arrêt pour environ deux mois à cause d'une blessure à l'épaule, le gardien des Verts est le dernier rempart rêvé pour tout entraîneur. Travailleur et doté d’un excellent état d’esprit, le portier de 26 ans affiche aussi et surtout des statistiques à faire pâlir n’importe quel concurrent.

Larsonneur, roi des sauvetages en L2 !

Le site Poteaux Carrés fait ainsi remarquer qu’il est le gardien ayant le plus fort pourcentage de tirs arrêtés (84,6%) devant le Lavallois Mamadou Samassa (83,8%) et l'Angevin Yahia Fofana (83,6%) selon la Ligue. Celle-ci ne comptabilise que les portiers ayant joué minimum deux matches cette saison.

