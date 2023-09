ASSE : Batlles annonce deux bonnes nouvelles et plusieurs coups durs avant Caen

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Les petits bobos sont de retour à l’ASSE. Lors de son point presse du jour, Laurent Batlles a dressé un état des lieux des forces en présence et les absents pour le périlleux déplacement à Caen, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 2 (15h).

Plus long que prévu pour Wadji et Chambost

« Anthony Briançon et Mathieu Cafaro vont revenir, a déclaré le coach de l’ASSE dans des propos relayés par le site EVECT. En ce qui concerne Dylan Chambost, ça dure plus longtemps que prévu, c'est également plus long que prévu pour Ibrahima Wadji qui est pour l'instant hors du groupe. En ce qui concerne Chambost, un retour en début de semaine prochaine est possible. Pour Wadji, je ne sais pas trop. Il a eu quelques complications. Au départ, c'était un problème ligamentaire après une entorse. Je ne peux pas en dire plus, j’attends de voir le médical. Dylan Batubinsika a eu son vol annulé, il ne rentre que cet après-midi et n'a pu faire de séance là où il était. On va voir comment il rentre. »

