ASSE : Batlles annonce une pluie de coups durs à Annecy

Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro étaient absents de l’entraînement du jour à l’ASSE. Et ils ne sont pas les seuls à inquiéter le staff des Verts. « Thomas Monconduit est blessé, il a une lésion à la cuisse. Mathieu Cafaro pensait avoir avec une seule côte fissurée, mais maintenant que l’hématome s’est résorbé et après examens... il y en a d’autres. Ce sera au jour le jour avec lu, a expliqué Laurent Batlles en conférence de presse dans des propos relayés par EVECT. Niels Nkounkou a pris une béquille face à Quevilly, on va essayer de voir demain, mais ça me parait difficile de le voir avec nous à Annecy, il a tout tenté cette semaine pour être là. Ibrahima Wadji est toujours blessé, il est en soin. Aïmen Moueffek a repris l’entrainement, il a fait une semaine pleine tout comme Stéphane Diarra. Il faut juste qu’on le remplisse en lui donnant du temps de jeu. Ça fait quelques jours qu’il est avec nous, il doit juste retrouver le rythme de la compétition. Il faut faire attention avec les joueurs qui arrivent et ne pas confondre vitesse et précipitation. Je ne veux pas perdre un joueur qui vient d’arriver parce qu’on se montre trop impatient à vouloir le faire démarrer. »

