ASSE : Batlles apporte son soutien à un Vert très critiqué

Mercredi, face à Dunkerque (2-0), Gaëtan Charbonnier est apparu à contretemps de ses coéquipiers. Très volontaire, l'attaquant a manqué de nombreux contrôles, remises et passes. Il a logiquement été sorti par Laurent Batlles au cœur de la deuxième mi-temps et des sifflets l'ont accompagné jusqu'au banc. Remis de sa fracture de la jambe, l'ancien Auxerrois de 34 ans n'a toujours pas marqué cette saison. Mais il bénéficie de la confiance de son coach. En conférence de presse, Laurent Blanc a déclaré au sujet de Charbonnier :

"On ne peut pas revenir comme ça"

"J’ai beaucoup parlé avec lui, j’échange avec lui. Je sais que ce n’est pas facile. Pour autant, on est dans un fonctionnement où il doit jouer, prendre du plaisir. À l’entrainement on est resté travailler avec lui hier et ce matin. Comme je vous le disais, pour un attaquant c’est souvent quand on marque son premier but que ça permet de se relâcher. Pour l’instant il ne faut pas se mettre une énorme pression par rapport à ça. Il est concentré aussi sur les résultats de l’équipe. Pour un attaquant, c’est toujours compliqué de ne pas marquer mais je ne me focalise pas là-dessus avec lui, on essaie de travailler, d’avancer. Est-ce qu’après ses blessures on n’est pas dans un fonctionnement normal ? J’ai vu aussi jeudi soir Martin Terrier qui revenait de blessure et qui a raté un pénalty à Villareal. On ne peut pas à un moment donné, après six mois de blessure, revenir comme ça. Ce n’est pas évident. On lui donne du temps de jeu, on avance et j’espère qu’il y aura ce déclic qui arrivera tranquillement à un moment donné."

