ASSE : Batlles charge l'arbitrage et les remplaçants après la défaite contre Pau

Renversée par Pau, l'ASSE a subi une 3e défaite consécutive en L2 ce samedi sous les sifflets nourris d'un Chaudron qui a fait entendre sa colère. "J’ai le sentiment qu’on a joué une première mi-temps avec de la maitrise et une seconde dans un faux rythme, a commenté Laurent Batlles. Derrière on se laisse endormir et on laisse la place pour se faire surprendre avec un penalty qui me parait sévère. Il a remis cette équipe de Pau dans le match et puis après, il y a ce but exceptionnel inscrit par D’Almeida."

"On a pris les buts au moment où les entrants sont arrivés, il n’y a pas eu les rendements escomptés"

Le coach des Verts, qui n'était pas venu livrer ses impressions au micro du diffuseur au coup de sifflet final, a ensuite regretté le manque d'efficacité offensive de son équipe... "Je n’ai pas pu parler avec l’arbitre de ce penalty, ils sont rentrés aux vestiaires et on était tous déçus du résultat. Avec la maitrise que l’on a eue, on a été trop stérile, c’est décevant. On doit tuer le match en première période et à 2-0 c’est plié. Vous les laissez dans cette rencontre et tout est relancé, c’est malheureux car je pense qu’on ne méritait pas cela. Ça n’excuse pas ce que nous avons fait en deuxième mi-temps, il ne faut pas se complaire du niveau que l’on a, il ne faut pas accepter de subir le faux rythme de l’adversaire. Ils sont restés en bloc bas, ils attendaient et nous, nous n’avons pas été assez percutants pour nous procurer des opportunités. On a pris les buts au moment où les entrants sont arrivés, il n’y a pas eu les rendements escomptés. Je ne vais pas vous parler des absents ce soir, ça se serait se complaire dans un certain discours. On a un effectif qui doit avancer et tout le monde doit prétendre à être performant pour gagner des matchs. Cet effectif au complet doit gagner des matchs." Les entrants, à savoir Cafaro, Lobry, Cissé et Fomba, apprécieront certainement...

Pau joue un mauvais tour à l'ASSE et vient s'imposer dans le Chaudron #ASSE https://t.co/BPTg1yNH00 — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 25, 2023

