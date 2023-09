ASSE : Batlles convoque 18 joueurs pour Caen, les « fêtards » sont bien là !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si, comme annoncé plus tôt en conférence de presse, Laurent Batlles doit se passer des services de Dylan Chambost et Ibrahima Wadji (toujours blessés), le coach des Verts récupère bel et bien ses blessés Anthony Briançon et Mathieu Cafaro, non sanctionnés de leur virée nocturne.

Batubinsika est bien là !

Gautier Larsonneur est aussi présent dans le groupe … Tout comme Dylan Batubinsika, qui, malgré le retard de son vol retour en provenance du Congo, a été jugé apte au service au stade Michel d’Ornano demain.

Pour rappel, Laurent Batlles joue très gros ce samedi face au leader caennais :

