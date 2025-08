OM Mercato : coup de froid pour Ordoñez et Zhegrova !

Joël Ordoñez, jeune défenseur central de 21 ans, est plus que jamais au cœur des discussions entre l’OM et le Club Brugge. Une nouvelle réunion a eu lieu ce lundi, au cours de laquelle le camp du joueur a une nouvelle fois affirmé sa volonté claire : il veut rejoindre Marseille.

Sacha Tavolieri donne l’information : l’OM tente le tout pour le tout avec Joël Ordoñez. Malgré de l’enthousiasme côté joueur, les négociations entre clubs avancent à petits pas. Les offres sont pour l’instant orales, et la distance entre les positions financières existe toujours, même si les deux parties souhaitent boucler l’opération. Bruges insiste notamment sur les modalités de paiement, point clé pour finaliser le transfert.

Le montant initial pour Joël Ordoñez, lui, n’a pas évolué. L’OM, qui cherche à renforcer sa défense pour aborder la saison avec plus de solidité, reste confiant, mais doit désormais composer avec une concurrence inattendue : Al Hilal. Le club saoudien s’est invité dans la course et pourrait faire monter les enchères si Marseille tarde à concrétiser.

L’emballement pour Zhegrova déjà tempéré

Pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, le timing devient crucial. L’arrivée d’un concurrent disposant d’une puissance financière quasi illimitée oblige l’OM à accélérer. Car si le joueur rêve de Vélodrome, la tentation saoudienne pourrait changer la donne à tout moment.

Du côté d’Edon Zhegrova, Tavolieri confirme une prise de contact depuis ce week-end mais L’Équipe explique qu’Olivier Létang et Pablo Longoria, qui s’apprécient, n’ont pas évoqué le sujet ensemble, à ce stade du mercato, et l’OM n’a pas fait d’approche officielle pour Zhegrova auprès du LOSC. De plus, il faudra régler la question du statut d’extra-communautaire, les quatre places étant pourvues à Marseille, à date. Certaines sources ont tempéré l’emballement hier soir.