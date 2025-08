La revue de presse : l’OGC Nice vend un cadre avant le choc décisif face au Benfica

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : c’est le grand soir pour les Aiglons, Guessand va signer à Aston Villa

Approché par l’Arabie saoudite, Evann Guessand a refusé de prendre la direction de la péninsule car il voulait rester dans un championnat compétitif. Son voeu a été exaucé car, selon Foot Mercato, il va s’engager avec Aston Villa. Les trois parties sont d’accord pour un transfert à 35 M€, bonus compris. L’attaquant jouera-t-il ce soir contre Benfica ? C’est en tout cas le grand soir pour les Aiglons, qui accueillent les Aigles à l’Allianz Riviera pour le tour préliminaire de la Champions League. Des Aigles qui vont d’ailleurs eux aussi perdre un attaquant prolifique puisque Kerem Aktürkoglu, incertain pour ce soir en raison d’un coup reçu à l’entraînement dimanche, s’est mis d’accord avec Fenerbahçe. Le transfert rapportera 25 M€ au SLB.

AS Monaco : Pogba a transformé sa mésaventure en business

Var-Matin nous apprend que Paul Pogba va lancer une collection de bijoux avec son épouse, Zulay Pogba. Un showroom ouvrira même à Monaco, où le milieu a signé il y a quelques semaines, en septembre. Cette collection, réalisée avec la marque Monte-Carlo Diamonds, s’appellera « Unbreakable » (incassable), référence directe aux déboires sportif (suspension pour dopage) et judiciaire (tentative d’extorsion) du champion du monde 2018. « On a vécu des moments très durs mais on est restés unis. C’est ce qu’on voulait dire aux gens à travers cette collection : vous n’êtes pas seuls à vivre des épreuves, l’important est de se relever », a déclaré Zulay Pogba à Var-Matin.

AJ Auxerre : Akpa ciblé par l’Eintracht et la Sociedad

Après une saison 2024-25 très réussie, Clément Akpa serait dans le viseur de l’Eintracht Francfort mais également de la Real Sociedad, selon Foot Mercato. Le média assure que le défenseur central ivoirien se sent très bien en Bourgogne et ne partira qu’en cas « de garanties solides », concernant notamment son temps de jeu.

Le Havre : Diawara à Magdebourg, Namli a signé

Prêté la saison passée à Pau, en Ligue 2, Kandet Diawara va prendre la direction de Magdebourg, en Deuxième division allemande, selon Foot Mercato. L’ailier gauche franco-guinéen avait encore une année de contrat avec le HAC. Dans le sens des arrivées, le club doyen a enregistré celle de l’ailier droit danois Younes Namli (31 ans), sans club après la fin de son contrat à Zwolle.

Ben Yedder en Deuxième division turque

Après quelques mois en Iran, au Sepahan FC, Wissam Ben Yedder serait sur le point de s’engager avec Amedspor, club de Deuxième division turque, selon Estadio Deportivo. L’attaquant de 34 ans, qui a connu de graves démêlés judiciaires ces derniers mois, s’entraîne seul depuis la fin de son aventure iranienne.

Stade Rennais : Omari et Gomez out ?

Après avoir passé un accord avec Trabzonspor pour Kazeem Olaigbe, le Stade Rennais devrait boucler le départ de Warmed Omari à Hambourg. Selon Foot Mercato, les deux clubs se sont entendus et le défenseur central va rejoindre le groupe allemand dans les prochaines heures. On se dirigerait vers un prêt avec option d’achat pour Omari, qui a déjà échangé avec son futur coach. Par ailleurs, en plus de Vasco de Gama, un autre club est entré dans la course pour récupérer Carlos Andrés Gomez du côté de Rennes. Selon Marc Mechenoua, il s’agit des Corinthians Sao Paulo. Toujours sous forme de prêt avec option d’achat autour de 7 M€.

SCO : Angers : Abdelli et Fofana ont un bon de sortie

Angers veut encore se renforcer au mercato. « Aujourd’hui, l’effectif est déséquilibré, analyse Alexandre Dujeux dans L’Équipe. On veut deux attaquants supplémentaires, Ce serait bien qu’on gagne en puissance et en vitesse devant. » Car, sur leurs quatre premiers matches de préparation, en attendant un ultime test contre le promu lorientais samedi, les Noir et Blanc n’ont inscrit que deux buts, tous deux signés Esteban Lepaul… Mais avant de pouvoir investir, le SCO doit déjà vendre. Seuls Yahia Fofana et Himad Abdelli (opéré d’une hernie le 11 juillet) disposent d’un bon de sortie, sans que, pour l’heure, aucune piste n’ait abouti.

Paris FC : Fort bientôt fixé au Barça

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Hector Fort devrait prendre sa décision concernant son avenir très rapidement. En plus du Paris FC, plusieurs clubs de Liga et d’autres championnats sont intéressés par ses services. La concurrence s’annonce rude pour le latéral droit de 19 ans.