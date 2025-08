FC Barcelone : Hansi Flick met déjà le feu au vestiaire du Barça !

Si le FC Barcelone revient d’Asie avec un bilan sportif impeccable, la bonne humeur n’était pas forcément au rendez-vous dans les coulisses. Hansi Flick est pris dans la tourmente.

Le FC Barcelone vit un été agité. Les hommes d’Hansi Flick ont remporté haut la main leurs trois matchs amicaux — 3-1 contre le Vissel Kobe, 7-3 contre le FC Séoul et 5-0 face à Daegu — confirmant que l’équipe reste compétitive et déjà bien affûtée pour la nouvelle saison. De quoi rassurer le coach allemand, qui a pu tester ses nouvelles recrues Marcus Rashford, Joan Garcia et Roony Bardghji, tout en découvrant quelques pépites de La Masia, à l’image de Dro Fernandez, prêt à suivre le chemin tracé par Lamine Yamal et Pau Cubarsi.

Mais derrière ce bilan sportif positif, le climat est tendu. Selon AS, plusieurs cadres de l’effectif du FC Barcelone ont exprimé leur mécontentement à Flick concernant la gestion des voyages lors de la tournée asiatique. Les trajets jugés interminables ont particulièrement irrité le vestiaire, notamment après la dernière rencontre en Corée. Pour rallier Barcelone, les joueurs ont d’abord dû subir quatre heures de bus pour rejoindre l’aéroport de Séoul, avant de décoller à… 4 heures du matin pour un vol de treize heures.

Fatigue, jet-lag et organisation jugée « digne d’un petit club » : les Blaugranas n’ont pas mâché leurs mots. Même si Flick n’était pas directement visé — la colère s’adresse plutôt à la direction et aux organisateurs du voyage —, ce mécontentement révèle un climat sous tension en interne. La gestion jugée maladroite de la situation de Marc-André ter Stegen par les dirigeants a déjà agacé le vestiaire, et cette tournée éreintante n’a fait que renforcer le malaise.

« Le coup d’œil de But FC »

« Sportivement, la préparation du FC Barcelone est réussie mais en coulisses, Hansi Flick sait désormais qu’il devra composer avec un vestiaire qui n’hésite pas à faire entendre sa voix… et une direction pointée du doigt pour sa logistique approximative. Attention à ne pas déborder. »