ASSE - Dunkerque : Batlles s'inquiète d'une absence de marque chez les Verts

L’ASSE se présentera en rangs serrés, demain, pour la réception de Dunkerque (18h45). En match en retard de la 8e journée de Ligue 2, les Verts seront quasiment tous au rendez-vous même Stéphane Diarra et Mathieu Cafaro, pour qui Laurent Batlles avait quelques doutes avant même le déplacement victorieux à Troyes samedi (1-0).

Un seul absent de marque impacte son effectif : Ibrahima Wadji. « Tout le monde est apte à l'exception d'Ibrahima Wadji encore en réathlétisation, a déploré le coach de l’ASSE dans des propos relayés par le site EVECT. Au mieux, on le reverra pour Laval, on ne peut pas trop anticiper la chose, on ne sait pas vraiment où on en est, ce sera à la sensation par rapport à sa blessure. »

Wadji espéré à Laval après la trêve

Absent depuis la réception de QRM, l’attaquant sénégalais de l’ASSE manquera donc la rencontre face à Dunkerque et celle contre Ajaccio. Son retour est espéré à Laval, après la trêve internationale.

