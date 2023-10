ASSE : Batlles en quête d'exploit à Laval, ça fait sourire un Tango !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Leader de L2, Laval est la grande surprise de ce début de saison, cinq mois après avoir failli être relégué en National. Djibril Diaw, le défenseur international sénégalais, héros du maintien du club mayennais en mai dernier, s'est confié à France Bleu Mayenne avant d'accueillir les Verts lundi en clôture de la 11e journée de L2. Et il a désigné l'ASSE favorite de la rencontre...

Diaw : "J’espère qu’on sera outsiders jusqu’à la fin"

"Tous les matches, on les prend comme des finales, a-t-il expliqué. On aborde le match de Saint-Étienne comme des outsiders. J’espère qu’on sera outsiders jusqu’à la fin. Laurent Batlles a déclaré qu’il espérait « faire un exploit à Laval » (rires)... Je ne sais pas si l’exploit c’est de gagner ou de marquer des buts. La saison dernière, on marquait beaucoup de buts mais derrière on en prenait aussi. On a beaucoup travaillé pour en prendre moins. Pour les adversaires, c’est une équation de savoir comment transpercer notre défense. Ça nous donne confiance de savoir nos adversaires un peu craintifs. La saison dernière, on sentait que les équipes étaient là pour prendre des points. On a gagné beaucoup plus de respect et on va essayer de l’entretenir. L’appétit vient en mangeant."

Podcast Men's Up Life