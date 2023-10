ASSE : Batlles et ses Verts auteurs d'un véritable exploit

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Grenoble, puis Rodez. Deux rencontres du début de saison perdues par l'ASSE pour le plus grand regret de ses supporters. De quoi, même, pousser à l'époque la direction du club à s'interroger sur le cas Laurent Batlles, l'entraîneur de l'équipe première. Qui, comme la saison passée, sans aucun soutien, a su redresser la barre avec ses joueurs.

Plus haut total

Car les Verts restent depuis sur neuf matches sans défaite. Avec trois matches nuls et six victoires, dont la dernière, lundi soir, sur le terrain de Laval. Et comme le précise le site de la Ligue 2, ce n'est pas un mince exploit que Batlles et ses troupes ont réalisé. En effet, avec 21 points en 11 rencontres disputées, c'est le plus haut total du club à ce stade de la saison au 21e siècle.

Reste à savoir si le total en question comptera trois points de plus, lundi prochain, avec la venue d'Angers dans le chaudron.

