ASSE : Batlles écarte toujours trois joueurs pour Ajaccio et maintient les siens sous pression

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception de l'AC Ajaccio, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, le coach des Verts, Laurent Batlles, a notamment fait le point sur le point sur les forces en présence pour cette rencontre, annonçant qu'il devrait convoquer le même groupe que contre Dunkerque (2-0). Ce qui veut dire que Mickaël Nadé, Thomas Monconduit et Karim Cissé, pourtant disponibles, devraient donc toujours être laissés à la maison par Laurent Batlles.

"Contre Ajaccio, il faudra hausser notre niveau de jeu"

Le point médical

"Ibrahima Wadji est encore en réathlétisation. Au mieux, on le reverra pour Laval, on ne peut pas trop anticiper la chose, on ne sait pas vraiment où on en est enfin on sait où on en est mais ce sera à la sensation par rapport à sa blessure. Sur le groupe, on sera surement sur le même. On avait quelques petits problèmes de coups, des douleurs aux fessiers mais rien de grave. Le groupe sera donc surement la même que celui de mercredi à l'occasion de la réception de Dunkerque."

La victoire contre Dunkerque

"C'est toujours plaisant de gagner des matchs. Mais si on veut prétendre garder cette dynamique, on doit augmenter les curseurs."

L'AC Ajaccio

"L'AC Ajaccio est une équipe très expérimentée, très pragmatique. Ils connaissent ce championnat et savent obtenir des résultats, on le sait. Il faudra hausser notre niveau de jeu."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel de l'ASSE et Envertetcontretous.

