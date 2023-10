ASSE : Batlles fait souffler trois joueurs et a deux nouveaux blessés

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Alors qu'Ibrahima Wadji, qui était blessé à la cheville, a fait son retour à l'entraînement ce mardi du côté de l'AS Saint-Étienne et a retouché le ballon, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, aurait décidé de faire souffler trois joueurs.

Briançon, Appiah et Cafaro laissés au repos, Bentayg et Diarra touchés

En effet, selon les informations d'Envertetcontretous, Anthony Briançon, Dennis Appiah, et Mathieu Cafaro n'auraient pas été présents ce mardi à l'Étrat et seraient restés chez eux tout comme Mahmoud Bentayg et Stéphane Diarra, qui seraient touchés. La latéral gauche marocain aurait dû mal à se remettre d'un coup reçu samedi dernier lors de la rencontre contre l'AC Ajaccio (0-0) tandis que l'attaquant ivoirien s'est blessé à l'adducteur lors de ce même match.

Place à une trêve studieuse ! 💚👊 pic.twitter.com/9mPOUBB4Ay — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 10, 2023

