ASSE : Batlles ne s'inquiète pas pour Charbonnier

Un penalty raté à son entrée en jeu contre Grenoble (0-1) et toujours aucun but : le retour à la compétition est très difficile pour Gaëtan Charbonnier, prolongé par l'ASSE cet été après son opération des ligaments croisés en février dernier. L'attaquant (34 ans) tarde à retrouver ses sensations et il déçoit à chacune de ses apparitions, qu'il début ou qu'il entre en jeu. Ce qui n'empêche pas Laurent Batlles de lui maintenir sa confiance. Et de se montrer à la fois patient et confiant, ce jeudi, au moment d'évoquer la situation de l'ancien auxerrois, en conférence de presse...

"Gaëtan on est dans les temps"

"Gaëtan on est dans les temps, a-t-il soutenu. On en a parlé. Aujourd’hui il travaille, on parle à l’entraînement, on parle en dehors. J’aimerais qu’il débloque son compteur, même quand il rentre peu de temps. Mais ça fait partie du football. On a un effectif, et c’est quelqu’un qui est important par son identité, à l’intérieur du groupe. C’est un collectif qui fera qu’on arrivera à gagner des matchs, il fait partie du collectif." Patience, donc...

