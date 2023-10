ASSE : Batlles ne crache pas sur le point contre Ajaccio et pense déjà au choc contre Laval !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Laurent Batlles : « Le championnat est difficile et les points sont importants. Le point qu’on a pris ce soir est très important. On continue notre série. On a poussé sur la fin, on a fait des changements, on a essayé de mettre en place un peu plus de jeu offensif. Les joueurs se sont donnés. On était à trois matchs dans la semaine, ce n’était pas non plus évident pour nous. On n’est pas habitué à jouer tous les trois jours. Après, comme je l’ai dit aux joueurs, aux vues d’où on était il y a 6-7 matchs, en être là aujourd’hui, à deux points du deuxième… On avance tranquillement et on va essayer d’aller faire un exploit à Laval.

« D’autres solutions à trouver » pendant la trêve

L’axe de travail durant la trêve ? Aujourd’hui, on est très solide mais en étant solide, ça demande aussi de l’animation offensive. Aujourd’hui, peut-être que, par rapport aux latéraux qu’on a, on doit mettre des choses en place sur les endroits où on doit se situer. Aujourd’hui, on a des latéraux qui sont d’abord défensifs. Avec Mahmoud (Bentayg), c’est encore différent ! Il y a des choses à trouver, il y a des relations à trouver… On doit trouver d’autres solutions. A Laval, ce sera un match où il s’agira de savoir qui va vouloir le ballon ? Est-ce qu’on le laisse à Laval, est-ce qu’on prend le jeu à notre compte ? On verra… »

