ASSE : Batlles prend une première décision forte à la trêve

Contrairement à la trêve internationale du mois de septembre où les Verts avaient affrontés Sion en match amical, l'AS Saint-Étienne n'a pas prévu de rencontre amicale pendant la trêve internationale du mois d'octobre.

"On a abandonné l’idée"

C'est ce qu'a annoncé Laurent Batlles après le match nul concédé face à l'AC Ajaccio (0-0). "Non, ce n'est pas prévu. On va profiter de cette trêve pour récupérer tout le monde. Il y a aussi des joueurs qui partent. On a essayé de chercher à un moment donné mais ce n'était pas facile de trouver donc on a abandonné l’idée", a expliqué l'entraîneur stéphanois en conférence de presse d'après-match.

