ASSE : Batlles privé d'une moitié d'équipe en Coupe !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La gifle subie à Auxerre (2-5) a confirmé le sérieux coup d'arrêt de l'AS Saint-Etienne dans sa quête des sommets de la L2. Passés de la dernière place à la 2e grâce à une série de dix matches sans défaite, les Verts ont chuté coup sur coup, à domicile contre le PFC (0-1) puis en Bourgogne. Le doute pourrait commencer à s'installer mais, heureusement pour eux, il y a la Coupe de France samedi. Et un adversaire, Bourg-en-Bresse Péronnas, qui évolue deux divisions en dessous.

Sept joueurs blessés ou appelés en sélection !

Un élément pourrait cependant niveler les valeurs des deux équipes samedi en début d'après-midi (13h45) : les nombreuses absences côté stéphanois. En effet, Laurent Batlles est déjà assuré d'être privé de sept joueurs : le gardien Gautier Larsonneur, qui ne reviendra que mi-janvier, le défenseur Dylan Batubinsika et l'attaquant Ibrahima Wadji, attendus pour la réception du Pau FC, Benjamin Bouchouari et Aïmen Moueffek, appelés en sélection du Maroc U23, Ibrahim Sissoko, convoqué par le Mali, et Karim Cissé, sélectionné avec la Guinée. Plus de la moitié d'une équipe !

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

📆 L'entrée en lice en @CoupedeFrance, deux rencontres face à Nice pour la #GénérationVerte et une confrontation directe pour @ASSEFeminines.



Demandez le programme de la semaine 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 13, 2023

Podcast Men's Up Life