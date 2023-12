ASSE : Batlles sur la sellette, réunion en cours à Geoffroy-Guichard !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On s’en doutait : cinq défaites de rang et une trêve « Coupe de France » risquaient d’être fatal à Laurent Batlles. On est en plein dedans… En poste depuis près de 18 mois, l’ancien coach de Troyes est sur la sellette ce soir.

Batlles et ses dirigeants en réunion de crise

Selon beIN Sports 1, Laurent Batlles s’est enfermé dans un vestiaire en compagnie des dirigeants pour évoquer son avenir. La réunion est toujours en cours et rien n’est encore tranché.

Plusieurs noms ont déjà circulé (ou circulent encore) pour le remplacer (Irles, Dall’Oglio, Digard, Furlan) et Thierry Laurey, apprécié de Roland Romeyer, a la cote auprès de Roland Romeyer selon nos informations. Affaire à suivre.

