ASSE : Battles donne la vraie raison de la cascade de blessures

Alors qu’une cascade de blessures s’est abattue sur l’effectif stéphanois avec six joueurs sur le flanc en peu de temps (Stéphane Diarra, Thomas Monconduit, Mahmoud Bentayg, Dylan Batubinsika, Ibrahima Wadji et Gautier Larsonneur), Laurent Batlles se pose des questions.

Alors qu’il y a plusieurs rechutes dans l’infirmerie actuelle, le coach des Verts assure pourtant que la prévention est au cœur des préoccupations au sein de son staff technique et que le problème était pris très au sérieux. Pour lui, l’explication vient d’ailleurs :

« On fait très attention à la charge de travail, des réunions ont encore été faites dans la semaine, tout le monde fait très attention. Ce sont des périodes comme vous l’avez vu aussi sur les matchs internationaux où il y a beaucoup de blessures, parce qu’on arrive à des périodes charnières, on a commencé au mois de juin, il y a de la compétition, de la tension et aujourd’hui malheureusement ça nous tombe dessus ».