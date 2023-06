ASSE : Bouchouari a marqué des points avec le Maroc

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si la majorité des joueurs de l’ASSE profite de leurs vacances, d’autres font des heures sup’. C’est le cas de Niels Nkounkou avec les Bleuets mais aussi de Benjamin Bouchouari avec les Espoirs marocains. Remplacé dès la 55e minute lors la victoire arrachée contre la Guinée, le milieu de terrain des Verts a démarré sur le banc hier soir lors de l'écrasant succès des Lionceaux de l'Atlas contre le Ghana (5-1).

Solide entrée de Bouchouari

Entré en jeu dès le retour des vestiaires à la place d’Amir Richardon, alors que son équipe menait déjà 3-1, Bouchouari a offert une solide prestation même s'il n'a pas été impliqué sur les deux derniers buts de son équipe. « Dans son style très véloce et technique, Bouchouari s'est bien fondu dans le collectif et a apporté par ses passes vers l'avant en cassant les lignes », relève le site Peuple Vert. Avant même leur dernier match de la poule A, programmé vendredi contre le Congo, les Marocains ont déjà assuré leur place dans le dernier carré de cette CAN U23.

Pour résumer Trois jours après avoir été remplacé dès la 55e minute lors la victoire arrachée par les Espoirs du Maroc contre la Guinée lors de la CAN U23, Benjamin Bouchouari (21 ans) s’est signalé lors de la victoire contre le Ghana mardi (5-1).

Bastien Aubert

Rédacteur