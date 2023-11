ASSE : Bourg-Péronnas ne fera aucun complexe face aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi. L'AS Saint-Etienne affrontera Bourg-en-Bresse Péronnas le 19 novembre. Pensionnaire de National 2, le club de l'Ain est leader de son groupe. Et à en croire son entraîneur, Jordan Gonzalez, qui a donné une interview au site Poteaux Carrés, il ne fera aucun complexe au moment de croiser la route des Verts.

"On veut être un vrai protagoniste face à cette équipe"

"On avait deux façons de voir le tirage au sort de ce 7e tour. Soit on souhaitait tomber sur une équipe d’un niveau inférieur, un tirage un peu plus clément pour se donner une chance supplémentaire de passer encore des tours, soit on voulait tomber sur le plus gros morceau de cette Coupe de France en lice actuellement. Du coup c’était l’ASSE. C’est l’option deux qui est sortie. Ce sera une fête pour le club d’affronter les Verts à Verchère. Ce sera aussi le moyen de remplir le stade, de donner une dynamique encore plus forte à la saison que l’on vient de réaliser à titre personnel. Maintenant, d’un point de vue sportif, on voit ce match comme un vrai challenge."

"Est-ce que l’on est capable d’élever notre niveau pour réduire les deux divisions d’écart ? L’ASSE est aujourd’hui une équipe qui est très en forme par rapport à la saison dernière, elle a trouvé son rythme de croisière. C’est une équipe qui joue plutôt bien au football, qui est plaisante à voir, qui a trouvé une solidité défensive. C’est une équipe que je suis pas mal depuis le début de saison. Pour nous, c’est un réel plaisir d’avoir une telle opposition pour ce 7e tour. On va essayer en toute modestie de tenir la dragée haute aux Verts, on va s’employer à rester dans la philosophie qui est la nôtre et dans ce que l’on propose en championnat. On ne veut pas s’adapter à l’ASSE, on veut être un vrai protagoniste face à cette équipe qui est deux niveaux au-dessus et qui aujourd’hui a aussi de belles intentions. A nous d’être en capacité de mettre le rapport de force à un niveau égal voire supérieur sur 90 minutes."

🏆 Nos Verts affronteront le @FBBP01 (N2) pour leur entrée en lice en @coupedefrance 🇫🇷 à l'occasion du 7e tour !



Rendez-vous au Stade Marcel-Verchère de Bourg-en-Bresse le 18 ou le 19 novembre prochain ! 👋💚 pic.twitter.com/eQ07eWIbcg — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 1, 2023

