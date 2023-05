ASSE : Briançon fait son mea-culpa et voit les Verts aussi beaux que les promus de Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Valenciennes

"Valenciennes est une équipe qu'il va falloir respecter, car on était dans leur situation il n'y a pas très longtemps. Il faudra beaucoup d'humilité pour l'emporter devant notre public."

Son bilan personnel de la saison

"En début de saison, j'ai un peu tout mélangé. Avec mon tempérament, je voulais montrer certaines choses. Mais j'ai eu trop d'agressivité car j'avais trop envie de jouer. Je le regrette."

"On n'a rien à envier à ceux qui jouent la montée"

Son bilan collectif de la saison

"La saison a été éprouvante, mais elle se finit bien dans l'ensemble. Dernièrement, on vit des moments plus calmes. On a hâte de bien finir cette saison, avec une note positive à domicile. C'est un regret d'avoir mal démarré ces six premiers mois. Ces derniers temps, on n'a rien à envier à ceux qui jouent la montée. C'est un soulagement de ne plus jouer le maintien. On peut avoir des regrets."

La saison prochaine

"On a échoué sur notre début de saison mais j'ai envie d'être confiant pour le futur. On a tout pour bien travailler."

Les axes d'amélioration

"On est la meilleure attaque, mais l'une des pires défenses. Il y a des choses à travailler. Il faut être capable de ne pas encaisser."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel de l'ASSE et le compte Twitter @actusainte.