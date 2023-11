ASSE : Briançon relativise la déroute auxerroise et promet une réponse

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Depuis le début de la saison, l'ASSE s'en était toujours bien sortie lors de ses matches au sommet. Elle avait su aller gagner à Caen (2-1, 6e journée) pour lancer sa remontée au classement, avait fait tomber le leader lavallois chez lui (1-0, 11e j.) et s'était payé le scalp du dauphin angevin dans le Chaudron (2-0, 12e j.). Mais hier, à l'Abbé-Deschamps, face à une AJA qui était une place (4e) et deux points derrière au classement, elle a sombré (2-5). Une déroute en bonne et due forme sur laquelle le capitaine stéphanois, Anthony Briançon, n'a pas voulu trop s'appesantir, arguant que son équipe n'avait pas été à la hauteur mais que les Bourguignons avaient eu beaucoup de réussite.

"On prend un bon K.-O. mais on est des hommes et on va se relever"

"Cela fait très mal, a déclaré le défenseur central au Progrès. On n’a pas été au niveau. On prend trois buts de la même manière. On n’a pas mis les ingrédients qu’il fallait même si Auxerre a eu une réussite maximale. C’était une confrontation directe, on restait sur une défaite frustrante samedi dernier et on n’a pas sur relever la tête. On prend un bon K.-O. mais on est des hommes et on va se relever."

90e+5 : Soirée très difficile. Il faudra réagir, samedi prochain, en Coupe de France.



