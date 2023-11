ASSE : Briançon se paye trois coéquipiers... pour rire

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après deux dernières saisons très difficiles, le vestiaire stéphanois vit mieux. Les résultats sont au rendez-vous et l'ambiance semble excellente entre les joueurs. On en veut pour preuve l'interview "Dans le vestiaire de..." réalisée par le site de la Ligue 2 avec le capitaine de l'ASSE, Anthony Briançon. Pour rire, le défenseur central s'est payé plusieurs de ses partenaires...

"Cet été, il y en a deux qui se négligeaient un peu"

A la question de savoir lequel est le plus fou, l'ancien Nîmois a répondu sans hésiter "Mathieu Cafaro ! Il ne s’arrête jamais de blaguer. C’est parfois limite mais ce n’est jamais méchant. C’est le plus drôle du vestiaire". Concernant les plus mal habillés, deux Verts ont été visés par Briançon : "Cet été, il y en a deux qui se négligeaient un peu (rires). Louis Mouton, qui a été prêté à Pau ensuite, nous ramenait parfois des tenues un peu "cata". Gautier Larsonneur, c’était quelque chose aussi. L’hiver lui convient mieux parce que l’été, il ne met que des tenues en soie, ce n’est pas ça !". Plus sérieusement, le défenseur a révélé qu'il s'entendait bien avec tout le monde, ce qui démontre que le vestiaire des Verts vit bien !

