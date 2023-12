ASSE : Briançon tire les enseignements du nul à Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE se déplaçait samedi à Bordeaux pour la première d'Olivier Dall'Oglio sur le banc. Un match de gala, devant 35 000 spectateurs, qui a vu les Verts ramener un point (0-0, au forceps, grâce notamment à un très bon Gautier Larsonneur et à plusieurs sauvetages signés Dylan Batubinsika, Dylan Chambost et Léo Pétrot.

"On est resté soudés et c’est ce qu’il faut retenir"

"On stoppe l’hémorragie et il fallait le faire, s'est réjoui le capitaine Anthony Briançon après la rencontre. On aurait aimé gagner ce match et on a eu les opportunités en première période d’ouvrir le score. La première période est très cohérente dans nos sorties de balle, la tenue du ballon dans la partie haute du terrain. Après il y a ces séries négatives qui font que des doutes viennent s’immiscer. C’est difficile à expliquer mais je pense que sur une série un peu plus positive, la seconde période aurait été différente. Pour autant, on est resté soudés et c’est ce qu’il faut retenir." Et à l'ancien nîmois d'ajouter... " Il y a eu pas mal de chamboulements. C’est un travail un peu dans l’urgence. Il y a deux matches à gérer. Après, on aura l’occasion de travailler plus sur les principes fondamentaux que le coach veut mettre en place. Il fallait montrer un bel état d’esprit et je pense qu’on a répondu présent."

